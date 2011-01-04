Сегодня произошло первое в 2011 году солнечное затмение

Помимо россиян, явление увидели жители Европы, Ближнего Востока иСеверной Африки.Следующее затмение произойдет уже летом – второго июня – его будет виднона Дальнем Востоке и в Сибири. Всего в этом году россияне увидят 4затмения – два солнечных и два лунных, сообщает «Эхо Москвы».