Сегодня произошло первое в 2011 году солнечное затмение
4 января 2011, 11:52Общество
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Частичное затмение произошло в половину десятого утра. 85 процентов солнечного диска не увидели жители большей части России, в том числе Москвы и Петербурга.
Помимо россиян, явление увидели жители Европы, Ближнего Востока иСеверной Африки.Следующее затмение произойдет уже летом – второго июня – его будет виднона Дальнем Востоке и в Сибири. Всего в этом году россияне увидят 4затмения – два солнечных и два лунных, сообщает «Эхо Москвы».
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