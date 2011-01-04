В январе магазин «Belastil» предлагает дисконтные карты по выгодной цене
4 января 2011, 13:47ОбществоОльга
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Только в январе 2011 года, вы можете приобрести дисконтную карту магазина «Belastil» (Женская одежда из Белоруссии) за 200 рублей и пользоваться скидкой постоянно.
Также с20 января производится замена дисконтных карт на GOLD CART для покупателей, суммарная стоимость всех покупок которых превысила 20 000 рублей.
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