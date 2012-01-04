Алтайским детям устроили елку с бабой Ягой-единоросской, Чуровым и яйцом Путина (ВИДЕО)
На Алтае местное отделение КПРФ организовало новогодний утренник для «детей и внуков коммунистов», на котором была показана сказка по мотивам актуальных политических событий. В частности в ней фигурировал такой персонаж как Баба-Яга-«единоросска», передает РБК со ссылкой на пресс-службу алтайского крайкома КПРФ.
По сценарию Баба Яга-«единоросска» украла голос у Снегурочки, заколдовавее именем Чурова-Лешего, хранителя яйца Путина Бессмертного, а ребятамнужно было помочь Деду Морозу расколдовать свою помощницу, сообщаетподробности сюжета пресс-служба.
Детям предлагалось отвечатьна вопросы, отгадывать загадки, участвовать в конкурсах, чтобы спастиСнегурочку. Ради спасения, сообщает пресс-служба крайкома, дети даже«пытались побить бабу Ягу», чтобы спасти внучку Деда Мороза.В результате победило добро и баба Яга «была изгнанакоммунистически-красным Дедом Морозом».
В сообщении пресс-службы отмечается, что все дети получили подарки и остались очень довольны представлением.
Каксообщил изданию «ПолитСиб.ру» сотрудник пресс-службы Алтайскогокрайкома КПРФ Константин Ганов, играющий и Деда Мороза и Бабу-Ягу,мероприятие совсем не перегружено политическим подтекстом. «Это обычнаясказка для детей про добро, которое всегда побеждает зло», — отметил он.