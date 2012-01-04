Американка подала в суд на Honda за обман в рекламе автомобилей

В исковом заявлении американка потребовала от Honda десять тысяч долларов компенсации.

Первое судебное слушание по делу состоялось 3 января 2012 года в Суде мелких тяжб города Торранс. На заседании помимо самой Питерс присутствовали технический специалист Honda America Нил Шмидт (Neil Schmidt) и торговый представитель компании Арнел Маала (Arnel Maala). В ходе заседания Питерс также рассказала, что в ходе очередного технического обслуживания на ее автомобиль, купленный в 2006 году, было установлено новое программное обеспечение, после чего расход топлива начал составлять галлон на 30 миль.

Окончательное решение по иску пока не принято. 3 января 2012 года судья объявил, что примет решение позже и разошлет его всем участникам процесса по электронной почте.

Ранее Питерс принимала участие в коллективном иске к Honda наравне с другими владельцами гибридных автомобилей этой марки. По ее словам, в рамках этого иска компания предложила всем владельцам гибридных авто ее производства 200 долларов компенсации и купоны на скидку в размере 500-1000 долларов при покупке нового автомобиля Honda. При этом адвокаты, занимающиеся процессом получили бы около 8,5 миллиона долларов.

Гибридные автомобили Honda продаются в США последние шесть лет. За это время в США были реализованы около 200 тысяч таких машин. С учетом последующей перепродажи авто на вторичном рынке, иск к Honda имеют право подать около 500 тысяч человек. По словам Питерс, если каждый из владельцев машин подаст индивидуальный иск с требованием выплаты компенсации в десять тысяч долларов (максимальный размер компенсации, который может затребовать истец через Суд мелких тяжб), то Honda вынуждена будет выплатить по меньшей мере два миллиарда долларов.