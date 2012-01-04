Американка подала в суд на Honda за обман в рекламе автомобилей
Американка Хитер Питерс (Heather Peters) подала в суд на компанию Honda за несоответствие технических характеристик ее автомобиля Civic Hybrid рекламируемым показателям, сообщает Los Angeles Times. Согласно рекламе расход топлива Civic Hybrid не превышает галлона на 50 миль (3,78 литра на 80 километров). Согласно заявлению Питерс, в реальности этот показатель составляет галлон на 41-42 мили.
В исковом заявлении американка потребовала от Honda десять тысяч долларов компенсации.
Первое судебное слушание по делу состоялось 3 января 2012 года в Суде мелких тяжб города Торранс. На заседании помимо самой Питерс присутствовали технический специалист Honda America Нил Шмидт (Neil Schmidt) и торговый представитель компании Арнел Маала (Arnel Maala). В ходе заседания Питерс также рассказала, что в ходе очередного технического обслуживания на ее автомобиль, купленный в 2006 году, было установлено новое программное обеспечение, после чего расход топлива начал составлять галлон на 30 миль.
Окончательное решение по иску пока не принято. 3 января 2012 года судья объявил, что примет решение позже и разошлет его всем участникам процесса по электронной почте.
Ранее Питерс принимала участие в коллективном иске к Honda наравне с другими владельцами гибридных автомобилей этой марки. По ее словам, в рамках этого иска компания предложила всем владельцам гибридных авто ее производства 200 долларов компенсации и купоны на скидку в размере 500-1000 долларов при покупке нового автомобиля Honda. При этом адвокаты, занимающиеся процессом получили бы около 8,5 миллиона долларов.
Гибридные автомобили Honda продаются в США последние шесть лет. За это время в США были реализованы около 200 тысяч таких машин. С учетом последующей перепродажи авто на вторичном рынке, иск к Honda имеют право подать около 500 тысяч человек. По словам Питерс, если каждый из владельцев машин подаст индивидуальный иск с требованием выплаты компенсации в десять тысяч долларов (максимальный размер компенсации, который может затребовать истец через Суд мелких тяжб), то Honda вынуждена будет выплатить по меньшей мере два миллиарда долларов.
Окончательное решение по коллективному иску к Honda пока не принято; слушание назначено на 16 марта 2012 года. До 11 февраля 2012 года все владельцы гибридных автомобилей Honda могут отозвать свой иск.