Ford рассекретил новый глобальный кроссовер

Новинка, которая построена на агрегатах «Фиесты» и полностью разработана бразильским отделением «Форда», будет продаваться только на развивающих рынках. Впервые такой автомобиль появится в середине текущего года у дилеров в Бразилии, а затем дебютирует в Индии, Таиланде, странах Азии и, возможно, в России.

Детальную информацию о технической начинке кроссовера EcoSport американский производитель распространит позднее. По предварительным данным, гамма двигателей новинки будет унифицирована с «Фиестой», за исключением появления нового для этой линейки турбированного агрегата EcoBoost объемом один литр.

Компания Ford также объявила о модернизации предприятия в индийском Ченнаи, где будут собирать кроссовер EcoSport. Здесь же планируется увеличить мощности по выпуску двигателей с 90 тысяч до 340 тысяч штук в год. Помимо этого, у «Форда» в скором времени появится еще один завод (Сананд, штат Гуджарат), общий объем инвестиций в который составляет около миллиарда долларов США.

Отметим, что ранее вседорожник с названием EcoSport уже выпускался компанией на бразильском рынке. Эта модель была одной из самых популярных машин «Форда» не только в самой Бразилии, но и в Аргентине, Венесуэле и Мексике.