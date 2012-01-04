Lexus показал фотографии большого гибридного купе
Компания Lexus распространила официальные фотографии концептуального гибридного купе LF-LC, который дебютирует на следующей неделе на моторшоу в Детройте.
Как сообщает издание Car, новинка является предвестником аналогичного серийного автомобиля, который будет построен на укороченной платформе модели LS следующего поколения и заменит в гамме семейство SC, чье производство полностью завершилось в конце июля 2010 года из-за низкого уровня продаж. Товарный вариант LF-LC, как ожидается, получит имя LC 600h и сможет конкурировать с Mercedes-Benz SL.
По предварительным данным, на конвейер большое купе «Лексуса» встанет в 2015 году.
Отметим, что дизайн экстерьера и салона прототипа дает представление о том, как могут выглядеть будущие серийные модели японской марки, в том числе новый Lexus IS, дебют которого запланирован на следующий год.
Как сообщалось ранее, прототип разработан американской дизайн-студии «Лексуса», расположенной в Ньюпорт Бич, штат Калифорния. Эта студия отвечала за создания нескольких прототипов марки, включая LF-Ch, являвшегося предтечей гибридного хэтчбека CT 200h.