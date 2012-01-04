Lexus показал фотографии большого гибридного купе

Как сообщает издание Car, новинка является предвестником аналогичного серийного автомобиля, который будет построен на укороченной платформе модели LS следующего поколения и заменит в гамме семейство SC, чье производство полностью завершилось в конце июля 2010 года из-за низкого уровня продаж. Товарный вариант LF-LC, как ожидается, получит имя LC 600h и сможет конкурировать с Mercedes-Benz SL.

По предварительным данным, на конвейер большое купе «Лексуса» встанет в 2015 году.

Отметим, что дизайн экстерьера и салона прототипа дает представление о том, как могут выглядеть будущие серийные модели японской марки, в том числе новый Lexus IS, дебют которого запланирован на следующий год.