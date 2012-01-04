О Нижнем Тагиле расскажут в книге для детей
4 января 2012, 10:15Общество
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В конце декабря в Екатеринбурге вышла необычная книга «Каменный пояс России. Путешествие по Уралу с детскими писателями».
В книге представлены статьи 19 авторов о 28 местах Урала: Екатеринбурге,Челябинске, Нижнем Тагиле, Аркаиме, Невьянске, Верхотурье, Касли.Тексты проиллюстрированы 347 картинками. Тагильских авторов в книгепредставляет писатель Борис Телков.
Каждая глава этой книги –отдельное приключение. По словам авторов, читать ее будет интересно идетям школьного возраста, и взрослым. В издании уральские детскиеписатели рассказывают о том, где побывали, удивляют необычными фактами изаражают своей страстью к путешествиям, любовью к родным местам.
К сожалению, тираж книги всего 1200 экземпляров.
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