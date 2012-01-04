О Нижнем Тагиле расскажут в книге для детей

Каждая глава этой книги –отдельное приключение. По словам авторов, читать ее будет интересно идетям школьного возраста, и взрослым. В издании уральские детскиеписатели рассказывают о том, где побывали, удивляют необычными фактами изаражают своей страстью к путешествиям, любовью к родным местам.