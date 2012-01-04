Онищенко надеется, что россияне в новом году откажутся от табака и алкоголя

Буду надеяться, что все наши граждане наконец-то начнут не толькоговорить, но и думать, и предпринимать конкретные шаги на путисохранения своего здоровья, здоровья своих детей и близких, здоровьябудущих поколений. Потому что если мы не будем здоровы, то не будутздоровы наши дети и внуки сказал Онищенко РИА Новости.