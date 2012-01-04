Онищенко надеется, что россияне в новом году откажутся от табака и алкоголя
4 января 2012, 15:23ОбществоОльга
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Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко надеется, что россияне начнут новую жизнь в 2012 году и откажутся от курения и злоупотребления алкоголем.
Буду надеяться, что все наши граждане наконец-то начнут не толькоговорить, но и думать, и предпринимать конкретные шаги на путисохранения своего здоровья, здоровья своих детей и близких, здоровьябудущих поколений. Потому что если мы не будем здоровы, то не будутздоровы наши дети и внуки сказал Онищенко РИА Новости.
По егословам, Роспотребнадзор в новом году будет заниматься реальнымвоплощением идей, направленных на борьбу с курением и пьянством. «Мы сделаем несколько реальных шагов по направлению к реальному ведению здорового образа жизни», — добавил Онищенко.
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