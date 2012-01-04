После праздников ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ

На первой неделе года заболеваемость будет снижена, учитывая, что у насбольшая разобщенность населения. Десятого января все выходят на работу,и где-нибудь с 16-17 января мы зафиксируем первый подъем заболеваемости в 2012 году отметил Онищенко.