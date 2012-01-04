После праздников ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ
4 января 2012, 11:11ОбществоОльга
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Об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко РИА Новости.
На первой неделе года заболеваемость будет снижена, учитывая, что у насбольшая разобщенность населения. Десятого января все выходят на работу,и где-нибудь с 16-17 января мы зафиксируем первый подъем заболеваемости в 2012 году отметил Онищенко.
По словамврача, это произойдет, поскольку дети пойдут в школу и в течениенескольких дней будет идти интенсивный обмен штаммами гриппа.
Пока, по его словам, в РФ ситуация с заболеваемостью стабильна.
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