Психотерапевты призывают убедить трудоголиков не работать в праздники

Новогодние и рождественские каникулы продлятся десять дней: с 31 декабряпо 9 января включительно. По данным опросов, проведенных исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, 47% опрошенных россиян планирует провести новогодние каникулы дома, при этомпрактически каждый девятый россиянин (11%) будет работать во время новогодних каникул.

Одной из уязвимых категорий населения во время длительных гуляний могут стать трудоголики, у которых непосещение работы вызывает тревогу по поводу того, что дела накапливаются и их нужно срочно решать, считает руководитель отдела психиатрии чрезвычайных ситуаций государственного научного центра (ГНЦ) социальной и судебной психиатрии имени Сербского Анна Портнова.

В своюочередь психотерапевт Константин Ольховой отметил, что переубедить трудоголиков и заставить их не работать во время длинных выходных весьмапроблематично.

Трудоголики все равно будут работать и в новогодние праздники. Они будут бросаться к рабочей почте, к телефонам. Переубедить их можно только здравым смыслом, объяснив, что если они хорошо отдохнут, то потом смогут лучше работать сказал Ольховой.

По мнению Портновой, трудоголикам важно объяснить, что даже во время отпуска они могут сделать много важных и полезных дел, переключившись на близких людей. «Чаще всего семейная жизнь у трудоголиков нарушена, и во время новогодних каникул как раз представляется возможность пообщаться с семьей, уделить внимание детям», — отметила она.

Ольховой добавил, что трудоголики могут призывать к работе и выполнению служебных обязанностей во время новогодних каникул и других людей. «Главное не поддаваться на провокациитрудоголиков», — отметил врач.