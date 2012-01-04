Renault придал Koleos лоску

Renault Koleos Bose Edition поступит на рынок исключительно с 2.0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 320 Нм. Силовая установка может работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической. Опционально для модели доступна система полного привода.

Продажи Renault Koleos Bose Edition стартуют в марте следующего года по цене от ?29 400. Будет ли автомобиль предложен российским автолюбителям - пока не уточняется. Напомним, что на отечественном рынке реализация обновленного Koleos началась в начале прошлого месяца.