Renault придал Koleos лоску
4 января 2012, 09:24ОбществоРОман БОТов
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Французский производитель Renault представил первую лимитированную серию рестайлингового кроссовера Koleos. Эксклюзивная версия французского паркетника получила название Koleos Bose Edition. Список оборудования модели соответствует комплектации Carminat, но дополнен тонированными задними стеклами, алюминиевыми корпусами наружных зеркал, легкосплавными дисками размерностью 17 дюймов, декоративными вставками по черный рояльный лак, алюминиевыми накладками на пороги, аудиосистемой Bose с семью динамиками и сабвуфером.
Renault Koleos Bose Edition поступит на рынок исключительно с 2.0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 320 Нм. Силовая установка может работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической. Опционально для модели доступна система полного привода.
Продажи Renault Koleos Bose Edition стартуют в марте следующего года по цене от ?29 400. Будет ли автомобиль предложен российским автолюбителям - пока не уточняется. Напомним, что на отечественном рынке реализация обновленного Koleos началась в начале прошлого месяца.
Фото: worldacarfans.com
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