Самым посещаемым музеем мира остается Лувр

Лувр на протяжении последних нескольких лет возглавляет список самыхпосещаемых музеев мира, который составляет влиятельный британскийежемесячный журнал The Art Newspaper (TAN). Второе место после Лувра врейтинге TAN за 2010 год занимал Британский музей - 5,8 миллионапосетителей за год, на третьем месте располагался нью-йоркский музейМетрополитен с 5,2 миллиона посетителей.