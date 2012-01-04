Самым посещаемым музеем мира остается Лувр
4 января 2012, 10:27ОбществоОльга
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По данным администрации Лувра, музей в 2011 году посетили 8,8 миллиона человек. В 2008-2010 парижский музей ежегодно принимал 8,5 миллиона человек. 66 процентов посетителей Лувра составили туристы из зарубежных стран, в первую очередь из США, а также из Бразилии, Италии, Австралии и Китая.
Лувр на протяжении последних нескольких лет возглавляет список самыхпосещаемых музеев мира, который составляет влиятельный британскийежемесячный журнал The Art Newspaper (TAN). Второе место после Лувра врейтинге TAN за 2010 год занимал Британский музей - 5,8 миллионапосетителей за год, на третьем месте располагался нью-йоркский музейМетрополитен с 5,2 миллиона посетителей.
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