В 2012 году в Москве появятся бесплатные электрозаправки

Ранее Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) объявила онамерении открыть первые подобные станции до конца 2011 года. Однако«по организационным причинам» сроки были перенесены на более позднеевремя. Первоначально сеть будет состоять из 28 заправок в столичномрегионе. В дальнейшем они могут появиться и в других регионах России.

Объемфинансирования проекта в МОЭСК не уточняют. Ранее говорилось, чтостоимость одной электрозаправки составит 30-40 тысяч долларов. Станциибудут создавать как на существующих объектах электросетевой компании,так и «в публичных местах», например, в торговых центрах.

Внастоящее время в России продается только один электрокар – компактныйхэтчбек Mitsubishi i-MiEV. В ноябре было продано 29 таких машин.Планируется, что в декабре будет реализовано еще 14-15 автомобилей.Несмотря на низкую популярность электромобилей в стране, представителиМОЭСК заявляют, что электрозаправки создаются на будущее – для созданиеинфраструктуры.