В Екатеринбургском зоопарке появится Золотой Дракон

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службезверинца, каждый сможет стать действующим лицом этого представления –эльфом или гномом, и вместе с другими героями пройти ряд захватывающихиспытаний, посетить самые любопытные места зоопарка, повстречаться судивительными животными. В конце путешествия участников ждет встреча сЗолотым Драконом, который веками охранял сундук с сокровищами, и,конечно, новогодние подарки. Начало представления – в 14:00.