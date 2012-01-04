В Екатеринбургском зоопарке появится Золотой Дракон
4 января 2012, 15:27ОбществоОльга
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Каждый сможет стать эльфом или гномом.
В Екатеринбургском зоопарке будет представлена постановка праздничнойинтерактивной сказки – «Тайна Златого Дракона». Представления состоятся4, 5 и 6 января.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службезверинца, каждый сможет стать действующим лицом этого представления –эльфом или гномом, и вместе с другими героями пройти ряд захватывающихиспытаний, посетить самые любопытные места зоопарка, повстречаться судивительными животными. В конце путешествия участников ждет встреча сЗолотым Драконом, который веками охранял сундук с сокровищами, и,конечно, новогодние подарки. Начало представления – в 14:00.
В период со 2-го по 9-е января зоопарк работает с 10 до 20 часов (кассы закрываются на час раньше).
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