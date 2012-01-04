В храмах Нижнего Тагила идет подготовка к Рождественским богослужениям
В праздничные рождественские дни епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий примет участие в богослужениях в четырех храмах.
Празднование Рождества Христова в Нижнем Тагиле начинается уже вечером 6 января 2012 года. Этотдень называется навечерием Рождества Христова. Под празднованием жеподразумевается отнюдь не застолье (напротив, весь этот день проводится встрогом посте), а то, что уже в 16:00-17:00 во всех храмах начнетсявсенощное бдение.
7 января, полночь - время начала рождественскогобогослужения во всех храмах - светлый праздник Рождества Христова.Праздничные литургии будут совершаться также утром 7 января (во многиххрамах службы начинаются в 9.00).
Праздничные богослужения будут совершаться во всех храмах на протяжении святок - в период с 7 по 17 января.
Расписаниебогослужений может варьироваться, поэтому, если вы собираетесь наслужбу впервые, лучше уточнить заранее в выбранном вами храме, в которомчасу она начнется и сколько продлится.
Расписание Рождественских богослужений преосвященного Иннокентия,
епископа Нижнетагильского и Серовского
6 января, пятница. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник
9.00 – Царские часы, вечерня, литургия св. Василия Великого
Казанский монастырь, Нижний Тагил
16.00 –Великое повечерие, лития, утреня
Свято-Троицкий кафедральный собор, Нижний Тагил
23.30 – Рождественский молебен
Свято-Троицкий кафедральный собор, Нижний Тагил
7 января, суббота. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
24.00 -Божественная Литургия
Свято-Троицкий кафедральный собор, Нижний Тагил
16.00 –Всенощное бдение
Воскресенский храм, г. Нижний Тагил
8 Января, воскресенье. Неделя по Рождестве Христовом
9.00 –Божественная Литургия
Храм во имя прп. Сергия Радонежского, г. Нижний Тагил
Фото с сайтаСвято-Троицкого Кафедрального собора г. Нижний Тагил
© TagilCity.ru