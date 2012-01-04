В «Красногвардейце» объединят кино и музыку

В «Красногвардейце» объединят кино и музыку

5 января в «Красногвардейце» в 15.00 пройдет кинофилармония. На празднике будет представлена анимация, основанная на классических музыкальных произведениях. На киносеансе прозвучат известные произведения Вивальди, Моцарта идругих композитов. Организаторы кинофилармонии обещают разрушениестереотипного восприятия знакомых с детства мелодий. Посетители кинотеатра также смогут увидеть разные мультипликационные техники и новогоднюю сказку. © TagilCity.ru

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