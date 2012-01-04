В «Красногвардейце» объединят кино и музыку
4 января 2012, 12:34Общество
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5 января в «Красногвардейце» в 15.00 пройдет кинофилармония. На празднике будет представлена анимация, основанная на классических музыкальных произведениях.
На киносеансе прозвучат известные произведения Вивальди, Моцарта идругих композитов. Организаторы кинофилармонии обещают разрушениестереотипного восприятия знакомых с детства мелодий.
Посетители кинотеатра также смогут увидеть разные мультипликационные техники и новогоднюю сказку.
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