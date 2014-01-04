«Полицейский Дед Мороз» поздравил ребят Рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле

К подучетным многодетным семьям отправились Морозы от полицейского участка №19. Сладкие подарки и игрушки удалось подготовить детям совместно с начальником отдела семейной политики и социальных гарантий и льгот по Тагилстроевскому району Ларисой Сорокиной и председателем Территориального общественного самоуправления поселка Рудника им.III Интернационала Ниной Андроновой.

Как сообщают в ГУ МВД по Свердловской области, от лица Деда Мороза подарки вручали заместитель начальника ОП № 19 подполковник полиции Николай Лепешкин и начальник ПДН ОП № 19 майор полиции Оксана Скутина.

Все, кто принял участие в поздравлении, уверены, что Новый год оправдает надежды, ведь каждая из этих семей хочет благополучия, комфорта. ну а счастье у них - в детях.