Тагильчан просят сообщать о местах, где снежные валы мешают пешеходам (ФОТО)

Тагильчан просят присылать информацию о проблеме в группу общества в социальной сети «В контакте». Нужно сфотографировать снежный вал и написать адрес или примерное место, где он находится. Особое внимание нужно уделить остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, словом тем местам, где тагильчане активно пересекают проезжую часть.

Эти валы могут стать причиной несчастья, ведь пешеход может упасть на дорогу, перебираясь через них. Кроме того, они имеют свойство расти от снегопада к снегопаду.

«Тагил без ям» готовит письмо в Управление городским хозяйством, в котором попросит устранить накопившийся снег.

В октябре общественники уже привлекали внимание администрации к неубранному по краям дорог снегу.

Улица Выйская

Улица Черных