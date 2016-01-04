Тагильчан просят сообщать о местах, где снежные валы мешают пешеходам (ФОТО)
4 января 2016, 14:05ОбществоДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Общественное движение «Тагил без ям» просит тагильчан помочь им в поиске мест, где снежные валы по краям дороги мешают движению пешеходов и транспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчан просят присылать информацию о проблеме в группу общества в социальной сети «В контакте». Нужно сфотографировать снежный вал и написать адрес или примерное место, где он находится. Особое внимание нужно уделить остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, словом тем местам, где тагильчане активно пересекают проезжую часть.
Эти валы могут стать причиной несчастья, ведь пешеход может упасть на дорогу, перебираясь через них. Кроме того, они имеют свойство расти от снегопада к снегопаду.
«Тагил без ям» готовит письмо в Управление городским хозяйством, в котором попросит устранить накопившийся снег.
Улица Выйская
Улица Черных
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей