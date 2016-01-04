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Тагильчан просят сообщать о местах, где снежные валы мешают пешеходам (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчан просят сообщать о местах, где снежные валы мешают пешеходам (ФОТО)

4 января 2016, 14:05ОбществоДенис Таратонов
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