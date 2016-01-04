В Нижнем Тагиле благотворители подвели итоги помощи бывшим заключенным с детьми (ФОТО)

Цель, которую перед собою ставят волонтёры - оказание адресной благотворительной помощи женщинам с детьми, освободившихся из учреждений ФСИН России. В рамках этой программы такая мама получает на выходе из колонии "Дорожный комплект" - это рюкзак, куда упакован комплект необходимых предметов: детская одежда, набор вещей по уходу за ребенком (памперсы, одеяло, детский крем, поильники, соски и т.п.), а также коляска или рюкзак-переноска в зависимости от возраста ребенка.

Такой комплект значительно облегчает дорогу мамы и малыша к месту постоянного проживания, а сотовый телефон с оплаченными услугами связи позволяет связаться с родными и близкими. Первая встреча состоялась 27 марта, а последняя 28 декабря 2015 года.

За восемь месяцев работы волонтеров в 2015 году, получили адресную благотворительную помощь и поддержку 28 женщин с несовершеннолетними детьми. ЦПГИ «Вместе» и НОБФ «Независимость» совместно с БФ «Протяни руку» уже обсудили списки тех, кого предстоит встречать у ворот колонии в 2016 году.