1 млрд руб. выделен Свердловской области на лекарственные препараты в 2019 году
Сегодня, 15:56ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область получит 1 миллиард 21 миллион и 941 тысячу рублей для выделения отдельным категориям граждан лекарств по рецептам для медприменения.
Соответствующее постановление подписано Министерством здравоохранения России. Всего федеральных средств на обеспечение лекарственными препаратами населения регионов выделено на сумму более 31 миллиарда рублей.
В данную сумму входит финансирование не только лекарств, но и медицинских изделий, продуктов лечебного питания.
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