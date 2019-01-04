1 млрд руб. выделен Свердловской области на лекарственные препараты в 2019 году

Соответствующее постановление подписано Министерством здравоохранения России. Всего федеральных средств на обеспечение лекарственными препаратами населения регионов выделено на сумму более 31 миллиарда рублей.

В данную сумму входит финансирование не только лекарств, но и медицинских изделий, продуктов лечебного питания.