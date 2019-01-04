11 новых законов: что ожидает жителей России с января 2019 года?

Увеличение пенсионного возраста

С 1 января вступил в силу самый обсуждаемый за 2018 год закон – об увеличении пенсионного возраста. Женщины будут уходить на заслуженный отдых с 60 лет, мужчины – с 65.

С 2019 года мужская часть населения, которым исполнится 60 лет, выйдут на пенсию на полгода позже. На такой же период откладывается выход на пенсию у женщин, которым в этом году исполнится 55 лет.

Полный переход на новые возрастные рамки для выхода на пенсию совершится к 2028 году.

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Увеличение пенсии

В 2019 году планируется индексация на 7,05 процента пенсионных выплат. Средняя сумма, получаемая пенсионерами, вырастет до 15,4 тысячи рублей. Таким образом, пенсия увеличится на тысячу рублей по сравнению с 2018 годом.

1 Золотой парашют: пенсии свердловских чиновников в разы выше выплат обычным гражданам Фото Отличается ли пенсия чиновников от пенсий рядовых граждан? Какие надбавки ежемесячно получает экс-губернатор Свердловской области, вышедший на пенсию? Как формируется пенсия депутатов? TagilCity.ru выяснил, какие суммы могут получать граждане, ушедшие на пенсию с госслужбы.

Повышение ставки НДС на два процента (с 18 до 20%)

Ставка НДС с 1 января 2019 года повысится с 18 до 20 процентов. Министерство финансов РФ отметило, что данное нововведение позволит привлечь в государственную казну два триллиона рублей.

Вырученные средства власти РФ направят на медицинское и образовательное обслуживание населения, а также на развитие культурных направлений.

Изменениям не подвергнется десятипроцентная ставка НДС для социально значимых товаров. В данную категорию входят детские товары, продукты питания, лекарства и медизделия.

Повышение тарифов ЖКХ

Нововведения в связи с повышением ставки НДС появятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оплата за услуги вырастет на 1,7% в январе, а в июле на 2,4%.

В предыдущие годы увеличение оплаты происходило только в летний период, но Министерство экономического развития страны решило вводить поэтапное увеличение из-за повышения НДС.

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Повышение минимального размера оплаты труда и пособия по безработице

С 1 января МРОТ увеличится до 11 280 рублей. Повышение минимального размера оплаты труда будет проходить поэтапно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2020 году МРОТ увеличится на 2,9%, в 2021 году – на два процента.

С начала 2019 года также произошло увеличение пособия для безработных граждан. Минимальная сумма вырастет на 650 рублей и составит не 850, а 1500 рублей. Максимальная выплата безработным составит 8 000 рублей, ранее она варьировалась в пределах 4 тысяч 900 рублей.

Выплата для жителей предпенсионного возраста приравняется к МРОТу.

Налог для самозанятых

Нововведение в законе о налогообложении вступило в силу с 1 января 2019 года.

Людям, оказывающим услуги другим жителям, нужно будет отчислять 4% от доходов и 6%, если человек сотрудничает с организацией.

Проста и отчетность самозанятого лица, для этого необходимо просто зарегистрироваться в системе «Мой налог». Расчет будет производить сама программа.

Эксперимент пока что действует на территории Московской области и столицы России, а также в Калужской области и Татарстане.

3 «Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги? Фото В Российской Федерации с 1 января 2019 года будет введён специальный налоговый режим – так называемый «Налог на профессиональный доход», или налог для самозанятых. Под действие режима попадут четыре субъекта, среди которых пока нет Свердловской области.

Трудоустройство инвалидов

С начала января 2019 года служба занятости должна будет предоставлять инвалидам рабочие места.

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Представители служб по устройству населения на работу будут создавать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их обяжут создавать условия для комфортной работы особого населения, а также организовывать путь инвалидов от дома до рабочего места.

Работодатели же должны назначать ответственное лицо для человека с ОВЗ. Наставники должны оказывать помощь в адаптации, а также отстаивать права инвалида по оснащению особого рабочего места.

Данное изменение в закон «О занятости населения в РФ» внесли депутаты Госдумы в конце 2018 года, сообщает «Областная газета».

Введение электронных туристических путевок

С начала 2019 года в стране запущена информационная система «Электронная путевка». Теперь туроператоров обяжут вносить каждую путевку в электронную среду, где ей будет присваиваться номер. Таким образом будущий турист сможет отслеживать изменения или статус тура в онлайн-режиме.

Если права туриста будут нарушены, он сможет подать жалобу или обратиться за помощью в фонд индивидуальной ответственности «Турпомощь».

Получение путевки за счет фирмы

С начала 2019 года в России действует закон о налоговых льготах для фирм, которые будут оплачивать отпуск своим сотрудникам. Работодатель может предоставить своим подчиненным отпуск на территории страны. За организацию отдыха работодатель сможет рассчитывать на налоговые послабления.

Руководящий состав сможет оплатить проезд или перелет, проживание и экскурсии. Общая сумма платы не должна превышать 50 тысяч рублей.

Введение невозвратных билетов РЖД

С начала 2019 года жители РФ смогут приобретать невозвратные билеты на поезда. Их стоимость будет меньше обычных билетов.

Вернуть приобретенный билет можно только в случае болезни, травмирования или смерти родных, а также при отмене поездов.

Данное нововведение касается только купе, сидячих, СВ и люксовых вагонов. Билеты плацкартов и общих вагонов по-прежнему можно будет вернуть.

Представителей РЖД обяжут предоставлять выбор пассажирам по приобретению разных видов билетов.

Садоводы и огородники: изменения в «дачном» законе

Россияне сами могут решать кем стать – садоводами или огородниками. Для каждой группы свои нюансы.

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