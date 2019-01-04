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Новый 2019 год
Фраза свердловской чиновницы Глацких вошла в новогоднее шоу «Уральских пельменей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фраза свердловской чиновницы Глацких вошла в новогоднее шоу «Уральских пельменей»

Сегодня, 14:40ОбществоФото: скриншот с видеозаписи шоу «Страна Гирляндия»/youtube.com
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