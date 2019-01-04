Фраза свердловской чиновницы Глацких вошла в новогоднее шоу «Уральских пельменей»
Сегодня, 14:40ОбществоФото: скриншот с видеозаписи шоу «Страна Гирляндия»/youtube.com
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Фраза главы свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких «государство не просило вас рожать» была высмеяна в новогоднем шоу «Уральских пельменей».
В новогоднем выпуске «Страна Гирляндия» от «Уральских пельменей» была показана инсценировка, в которую вошла фраза свердловской чиновницы.
К мальчику Вите пришел Дед Мороз с подарком. В ходе постановки выясняется, что Дед Мороз – это папа, а подарок не такой хороший, как хотелось бы мальчику. В порыве эмоций Витя восклицает, что не нужно было его рожать, ведь государство родителей об этом не просило, сообщает Ura.ru.
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Видео: youtube.com
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