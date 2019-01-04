Фраза свердловской чиновницы Глацких вошла в новогоднее шоу «Уральских пельменей»

К мальчику Вите пришел Дед Мороз с подарком. В ходе постановки выясняется, что Дед Мороз – это папа, а подарок не такой хороший, как хотелось бы мальчику. В порыве эмоций Витя восклицает, что не нужно было его рожать, ведь государство родителей об этом не просило, сообщает Ura.ru.