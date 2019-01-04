Пенсионная реформа стала самым запоминающимся событием в жизни россиян в 2018 году

Среди главных событий года россияне выделяют пенсионную реформу – 24% и чемпионат мира по футболу – 12%.

Среди политиков года лидирует президент РФ Владимир Путин, за него проголосовали 46% респондентов, на втором месте Сергей Лавров – 18%, на третьем – Сергей Шойгу – 9%.

В рейтинге спортсменов лидирует фигуристка Алина Загитова и Евгения Медведева – 11%, футболист Артем Дзюба – 8% и Игорь Акинфеев – 7%. 5% набрал Хабиб Нурмагомедов.