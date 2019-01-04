Пенсионная реформа стала самым запоминающимся событием в жизни россиян в 2018 году
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pixabay.com
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Жители России, называя самое запоминающееся событие 2018 года, говорят об изменениях в пенсионном законодательстве.
Среди главных событий года россияне выделяют пенсионную реформу – 24% и чемпионат мира по футболу – 12%.
Среди политиков года лидирует президент РФ Владимир Путин, за него проголосовали 46% респондентов, на втором месте Сергей Лавров – 18%, на третьем – Сергей Шойгу – 9%.
В рейтинге спортсменов лидирует фигуристка Алина Загитова и Евгения Медведева – 11%, футболист Артем Дзюба – 8% и Игорь Акинфеев – 7%. 5% набрал Хабиб Нурмагомедов.
Лидером среди актеров стал Сергей Безруков, его поддержали 8% россиян. Среди музыкантов лучшим, по мнению россиян, является Филипп Киркоров, его выбрали 10% жителей страны, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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