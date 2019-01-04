Союз цирковых деятелей России отказал в поддержке Анатолию Марчевскому

Творческий союз цирковых деятелей, который ранее держал «нейтралитет» в споре Росгосцирка и директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, официально заявил о том, что не будет защищать Марчевского.

Сам директор цирка заявил, что его защитой занимаются юристы.

Я знаю Союз, в него входят известные деятели, прекрасные артисты, вопросов и претензий у меня ни к кому нет, заявил Марчевский.