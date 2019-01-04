Союз цирковых деятелей России отказал в поддержке Анатолию Марчевскому
Сегодня, 09:00ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Союз цирковых деятелей России выступил с заявлением о том, что отказывает в поддержке Анатолию Марчевскому.
Сюжеты: Екатеринбург
Творческий союз цирковых деятелей, который ранее держал «нейтралитет» в споре Росгосцирка и директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, официально заявил о том, что не будет защищать Марчевского.
Сам директор цирка заявил, что его защитой занимаются юристы.
Я знаю Союз, в него входят известные деятели, прекрасные артисты, вопросов и претензий у меня ни к кому нет, заявил Марчевский.
Анатолий Марчевский пояснил, что официально является директором, однако не имеет права подписи финансовых документов, сообщает URA.RU.
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