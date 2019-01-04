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Новый 2019 год
Здание цирка в Екатеринбурге возглавило антирейтинг «Евроремонт года»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Здание цирка в Екатеринбурге возглавило антирейтинг «Евроремонт года»

Сегодня, 10:30ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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