Здание цирка в Екатеринбурге возглавило антирейтинг «Евроремонт года»

Российский блогер и урбанист Илья Варламов составил антирейтинг «Евроремонт года», лидирующую позицию в котором занял ремонт в цирке Екатеринбурга. Варламов заявил, что после ремонта здание «изуродовано фасадами и дешевой плиткой». Блогер сравнил здание цирка с дешевым торговым центром».