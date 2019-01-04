Здание цирка в Екатеринбурге возглавило антирейтинг «Евроремонт года»
Сегодня, 10:30ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Российский блогер Илья Варламов поставил здание Екатеринбургского цирка на первое место в своем антирейтинге «Евроремонт года».
Сюжеты: Екатеринбург
Российский блогер и урбанист Илья Варламов составил антирейтинг «Евроремонт года», лидирующую позицию в котором занял ремонт в цирке Екатеринбурга. Варламов заявил, что после ремонта здание «изуродовано фасадами и дешевой плиткой». Блогер сравнил здание цирка с дешевым торговым центром».
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Видео: youtube.com
Также Варламов заявляет, что евроремонт это «возведение на месте исторической застройки пластикового одноразового барахла».
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