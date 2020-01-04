Более 250 свердловчан попались на вождении в нетрезвом виде в новогодние праздники

С 31 декабря 2019 года и по третье января 2020 года, 256 водителей в Свердловской области попались на нетрезвом вождении. При этом, проходить экспертизу отказались 43 человека. За это им грозят крупные штрафы, а также лишение водительских прав. 28 водителей, попавшиеся повторно, будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, во время рейда сотрудники ДПС проверяют и другие нарушения. Так, за время мероприятия пресечено 55 случаев выезда на встречную полосу. Это нарушение приводит к тяжким авариям с человеческими жертвами.