Более 250 свердловчан попались на вождении в нетрезвом виде в новогодние праздники
Сотрудники ГИБДД Свердловской области в новогодние праздники проводят массовые рейды. За четыре дня они поймали 256 водителей, севших в нетрезвом виде за руль, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.
С 31 декабря 2019 года и по третье января 2020 года, 256 водителей в Свердловской области попались на нетрезвом вождении. При этом, проходить экспертизу отказались 43 человека. За это им грозят крупные штрафы, а также лишение водительских прав. 28 водителей, попавшиеся повторно, будут привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, во время рейда сотрудники ДПС проверяют и другие нарушения. Так, за время мероприятия пресечено 55 случаев выезда на встречную полосу. Это нарушение приводит к тяжким авариям с человеческими жертвами.
С начала 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 23 ДТП, в которых погибло шесть человек и 43 получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших девять детей. Серьезных травм удалось избежать благодаря использованию детских удерживающих устройств.