«Как Зимний возьмем»: свердловский пенсионер устроил салют у коттеджа владельца ФОРЭС

Пенсионер запускал фейерверки, свистел в дудки и требовал, чтобы на производствах в Сухом Логу и Асбесте были установлены фильтры на трубы, а также увеличены зарплаты.

Как рассказала депутат думы Асбеста Наталья Крылова в социальных сетях, Сергей Рябцев записал видеопоздравление для жителей Сухого Лога и Асбеста.

Он пожелал, чтобы в этих городах был такой же чистый воздух как и в Косулино. Хозяину заводов он порекомендовал построить коттедж «рядом со своим заводом и не отделяться от народа», пишет она.

Поздравление Сергея Рябцева Видео Видео: Ura.ru

Пенсионер рассказал, что его жилье находится в 100 метрах от проходной завода и уже 10 лет он обращается с жалобами в различные ведомства с требованием привлечь миллиардера к ответственности. Он считает, что на предприятии должны быть установлены фильтры и создана санитарно-защитная зона. Кроме того, он требует повышения зарплат на заводе и ввода сетки «по вредности».

Скоро мы эти ворота, как Зимний возьмём, прокомментировала ролик пенсионера депутат Крылова.

Многие подписчики оценили поступок пенсионера, посчитав, что он один вышел на борьбу «за правое дело». Но некоторые заступились за предпринимателя, утверждая, что он дал рабочие места.

Дед, может, и молодец, но почему он молчит про свой город, в который Шмотьев вложил немало денег в благоустройство, пишет Антон Гасанов.