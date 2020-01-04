Тагильчанин провел одиночный пикет в защиту жертв современных политических репрессий

Местный житель Алексей Малышев рассказал, что пикет направлен на защиту фигурантов дела о «Сети» (запрещенная в России террористическая организация), а также «Московского дела».

Тагильчанин вышел на центральную городскую площадь с плакатом: «С новым 1937 годом!», с целью привлечь внимание людей на скандальные уголовные дела, касающиеся политической обстановки в стране.

1937 год известен масштабными политическими репрессиями. В настоящее время количество политзаключенных постоянно увеличивается, их пытают для получения нужных показаний: дело «Сети», дело «Нового величия», «ростовское дело», «московское дело». Хотелось, чтобы больше людей знали об этом и поддерживали незаконноосуждённых. Может тогда бы удалось их отстоять, как того же Голунова и Устинова, говорит Алексей.

Молодой человек простоял с плакатом около 1,5 часов. За это время к нему никто из представителей правоохранительных органов не подходил.

Накануне в Москве прошел подобный одиночный пикет, в результате которого был задержан Сергей Запольный. Он отказался показать правоохранителям документы, а потому был задержан до «установления личности». Мужчина стоял на улице с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды». Всего в пикетах приняли участие 10 человек.