В Нижнем Тагиле сотрудники полиции проводят профилактику социально-бытового насилия

Созданы специальные группы, в которые вошли участковые полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и комплексные силы полиции. Они проверяют граждан, которые уже совершали бытовые преступления, страдают алкоголизмом, состоят на учете за потребление наркотических средств, находятся под административным надзором, недавно освободились из мест лишения свободы или осуждены условно.

Накануне была проведена проверка участка на Тагилстрое. В эту территорию входят дома, где проживают соответствующие категории граждан.

Работа по профилактике семейно-бытового насилия проводится постоянно. Чаще всего горожане жалуются на соседей, которые громко слушают музыку.

По словам начальника отдела участковых уполномоченных МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника полиции Антона Панова, проверки проводятся для того, чтобы выявить неблагополучные семьи, притоны и установить лиц, которые совершают правонарушения в быту.

Полицейские рекомендуют при возникновении сложных ситуаций в семье обращаться в правоохранительные органы.