Жена болеющего раком петербурского онколога прокомментировала его прощальное послание
Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала прощальное письмо мужа, который борется с раком желудка, сообщает «Московский Комсомолец».
По ее словам, два месяца назад стало понятно, что болезнь не отступит. Анна рассказала, что в Новый год семья собралась дома, при этом мужу требуются каждые два часа капельницы.
Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать, сказала женщина.
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко на своей странице в «Фейсбук» разместил прощальное письмо, в котором призвал не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шанс вылечиться. Рак желудка третьей степени диагностировали у Павленко в 2018 году. Он продолжал работать, рассказывал, как проходит его лечение и общался с представителями СМИ.