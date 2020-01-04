Жена болеющего раком петербурского онколога прокомментировала его прощальное послание

По ее словам, два месяца назад стало понятно, что болезнь не отступит. Анна рассказала, что в Новый год семья собралась дома, при этом мужу требуются каждые два часа капельницы.

Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать, сказала женщина.