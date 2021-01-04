Екатеринбуржцу грозит до восьми лет тюрьмы из-за сломанного забора у Театра драмы

Екатеринбуржцу грозит до восьми лет тюрьмы из-за сломанного забора у Театра драмы

Сегодня, 11:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Против одного из участников протестов в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело.

Иван Ноговицын стал фигурантом дела еще в феврале 2020 года. Об этом стало известно благодаря публикации на сайте суда решения об отмене административного наказания, вынесенного за те же нарушения, пишет Е1.

6 июня 2019 года суд оштрафовал Ноговицына на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения митингов (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Однако прокурор опротестовал административный штраф в связи с тем, что в действиях Ноговицына усмотрели нарушение Уголовного кодекса.

Ноговицына обвинили в участии в массовых беспорядках и призывах к ним (ч.2 и 3 ст. 212 УК РФ). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, Ноговицын во время акции протеста уничтожил временное ограждение, которое оценили в стоимость около семи с половиной тысяч рублей.

Напомним, осужденный за конфликт у Театра драмы с журналистом Румянцевым Максим Шибанов подал апелляцию, он требует пересмотра дела. Ранее его приговорили к выплате штрафа в 35 тысяч рублей и компенсации потерпевшему в 87 тысяч рублей.

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