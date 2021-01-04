Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобиле

Накануне на официальный аккаунт «02-Полиция Арти» во «ВКонтакте» поступило сообщение от матери мальчика. Она написала, что у сына есть заветное желание — прокатиться в настоящем патрульном автомобиле, так как он с детства мечтает быть полицейским ГИБДД.