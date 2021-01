Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобиле

Сотрудники ГИБДД по Артинскому району Свердловской области приехали в гости к восьмилетнему Саше Степанову и исполнили его мечту.

Накануне на официальный аккаунт «02-Полиция Арти» во «ВКонтакте» поступило сообщение от матери мальчика. Она написала, что у сына есть заветное желание — прокатиться в настоящем патрульном автомобиле, так как он с детства мечтает быть полицейским ГИБДД. Памятную экскурсию по патрульному автомобилю устроили старший инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Рогожкин и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Владимир Шатохин,рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что они также вручили мальчику в подарок парковку для полицейских машин, тематическую раскраску, а также сладости. По словам самого Саши, он хочет стать полицейским, чтобы помогать другим. Хочу делать добро и быть рядом с теми, кому необходима помощь,рассказал мальчик. Photo: Валерий Горелых

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter