Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобиле

Накануне на официальный аккаунт «02-Полиция Арти» во «ВКонтакте» поступило сообщение от матери мальчика. Она написала, что у сына есть заветное желание — прокатиться в настоящем патрульном автомобиле, так как он с детства мечтает быть полицейским ГИБДД.
Памятную экскурсию по патрульному автомобилю устроили старший инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Рогожкин и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Владимир Шатохин,рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Он отметил, что они также вручили мальчику в подарок парковку для полицейских машин, тематическую раскраску, а также сладости.
По словам самого Саши, он хочет стать полицейским, чтобы помогать другим.
Хочу делать добро и быть рядом с теми, кому необходима помощь,рассказал мальчик.