Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобиле

Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобиле

Сегодня, 14:45ОбществоPhoto: Валерий Горелых
Сотрудники ГИБДД по Артинскому району Свердловской области приехали в гости к восьмилетнему Саше Степанову и исполнили его мечту.

Накануне на официальный аккаунт «02-Полиция Арти» во «ВКонтакте» поступило сообщение от матери мальчика. Она написала, что у сына есть заветное желание — прокатиться в настоящем патрульном автомобиле, так как он с детства мечтает быть полицейским ГИБДД.

Памятную экскурсию по патрульному автомобилю устроили старший инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Рогожкин и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Владимир Шатохин,рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что они также вручили мальчику в подарок парковку для полицейских машин, тематическую раскраску, а также сладости.

По словам самого Саши, он хочет стать полицейским, чтобы помогать другим.

Хочу делать добро и быть рядом с теми, кому необходима помощь,рассказал мальчик.

Photo: Валерий Горелых

Свердловская областьГИБДДмальчикмечта
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