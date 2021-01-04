В тагильских храмах рождественские богослужения можно будет посетить утром

В тагильских храмах рождественские богослужения можно будет посетить утром

Сегодня, 20:54ОбществоPhoto: пресс-служба епархии Нижнего Тагила
В храмах Нижнего Тагила богослужения, приуроченные к Рождественской ночи, пройдут с сохранением ранее принятых ограничительных мер. Также будут проводиться утренние службы, которые может посетить любой желающий. Они нацелены на то, чтобы избежать массового скопления людей в храмах города.

Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе епархии Нижнего Тагила. Время начала богослужений в храмах зависит от их расписаний. В Свято-Троицком соборе ночная литургия пройдет с 6 по 7 января, начало в 00.00. Ее возглавит епископ Алексий.

Кроме того, чтобы не создавать массовости, прихожан будут приглашать посетить праздничное богослужение утром. В храмах, где есть такая возможность, например, Свято-Троицкий собор и Казанский монастырь, утром, 7 января, будут также совершаться праздничные службы,подчеркнули в епархии.

Отмечается, что на входе в храм будут дежурить добровольцы. Они займутся тем, что будут предлагать продезинфицировать руки тагильчанам и выдавать маски тем, у кого их нет.

Photo:пресс-служба епархии Нижнего Тагила

Расписание богослужений в храме на Вагонке, на улице Лесная, 20.

Photo:группа "Воскресенский приход" во "Вконтакте"

Напомним, 13 декабря, в Екатеринбурге, состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений. Это было последнее богослужение Кирилла на Урале.

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