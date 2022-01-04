Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»

Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»
Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»
Сегодня, 18:43ОбществоФото: 1MI
Министр общественной безопасности и министр природы Свердловской области исполнили желания детей, которые они загадывали на новый год.

Так, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев подарил 10-летней Виктории смартфон с четырьмя камерами. Девочке нужен гаджет, чтобы делать фотографии и быть на связи со своей семьей. Школьница писала письмо вместе с мамой еще в ноябре 2021 года.

А министр природы и экологии Алексей Кузнецов подарил Роману ноутбук. Мальчик увлекается конструированием и получает хорошие оценки, но задания из интернета ему приходилось делать через телефон. Теперь школьник собирается научиться быстро печатать и заниматься информатикой, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле исполнение желаний участников акции проходит до 28 февраля. В «Елке желаний» могут определенные категории граждан.

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