Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя

Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя
Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя
Сегодня, 15:36ОбществоФото: скриншот видеосюжета ТК «Телекон»

Дмитрий Рублев стал новым начальником полиции в Тагиле

В Нижнетагильском управлении МВД назначили нового начальника полиции города. Повышение получил главный оперативник отдела полиции № 16 Дмитрий Рублев.

О новой должности заместителя начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по оперативной работе подполковника Дмитрия Рублева редакции TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах. В управлении МВД эту информацию изданию подтвердили.

В качестве первого заместителя главного тагильского полицейского Ибрагима Абдулкадырова Дмитрий Рублев несет службу с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее бывшего начальника тагильской полиции Вячеслава Шведчикова назначили врио руководителя ОМВД в Первоуральске. Спустя почти год полковника полиции утвердили в этой должности.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
полицияИбрагим АбдулкадыровМВДуправление мвд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы