Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя

О новой должности заместителя начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по оперативной работе подполковника Дмитрия Рублева редакции TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах. В управлении МВД эту информацию изданию подтвердили.
В качестве первого заместителя главного тагильского полицейского Ибрагима Абдулкадырова Дмитрий Рублев несет службу с 1 января 2022 года.
Напомним, ранее бывшего начальника тагильской полиции Вячеслава Шведчикова назначили врио руководителя ОМВД в Первоуральске. Спустя почти год полковника полиции утвердили в этой должности.