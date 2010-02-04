ГИБДД даёт советы, как уберечь ребёнка от ДТП

Чтобы обезопасить детей на дорогах, важно научить их правильно вести себя в зимних условиях. Нельзя переходить дорогу перед буксующей машиной. В любой момент автомобиль может резко вырваться из снежного плена. Нельзя стоять близко к работающей снегоуборочной технике. Важно правильно одеть ребёнка. Его куртка должна быть яркой, со светоотражающими полосами. Не надевайте ребёнку капюшон – он закрывает обзор. Одежда не должна ограничивать движения, обувь должна быть нескользкой. Запретите детям играть, кататься на лыжах или санках рядом с проезжей частью. И никогда не возите ребёнка на санках через дорогу.