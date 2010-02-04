Нижний Тагил просит Минздрав помочь новым медцентрам

Речь идет о сосудистом центре в Демидовской больнице и кардиоцентре 4-й горбольницы. Они появились в Нижнем Тагиле благодаря участию в федеральном проекте. Как отмечает пресс-служба управления здравоохранения, оба центра оснащены самым современным оборудованием, однако есть и проблемы. Так, не хватает расходных материалов и оборудования для палат интенсивной терапии, не все помещения отремонтированы, недостаточно кадров. Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходима реабилитация в санаториях. В связи с тем, что в бюджете города средства на эти цели не предусмотрены, решено обратиться за помощью в министерство здравоохранения.