Новые мошенники в г. Нижний Тагил выманивают деньги на установку счетчиков
4 февраля 2010, 16:49ОбществоArtem
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Новые мошенники объявились на Вагонке.
Молодая женщина, на вид лет 25-ти, высокая, иногда в компании с молодым человеком, приходит к пенсионерам в квартиры. Она предлагает установить счётчики на воду или электричество. Берёт предоплату в размере 3-х тысяч, обещает что назавтра придут рабочие устанавливать приборы учёта. Но на следующий день никто не приходит. Вчера в милицию с заявлением об этой мошеннице обратилась пенсионерка, проживающая в доме 50 по улице Зари. И это уже не первое обращение от жителей этого района, отмечает пресс-служба УВД Нижнего Тагила. Правоохранители просят тагильчан быть бдительными.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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