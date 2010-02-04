Новые мошенники в г. Нижний Тагил выманивают деньги на установку счетчиков

Молодая женщина, на вид лет 25-ти, высокая, иногда в компании с молодым человеком, приходит к пенсионерам в квартиры. Она предлагает установить счётчики на воду или электричество. Берёт предоплату в размере 3-х тысяч, обещает что назавтра придут рабочие устанавливать приборы учёта. Но на следующий день никто не приходит. Вчера в милицию с заявлением об этой мошеннице обратилась пенсионерка, проживающая в доме 50 по улице Зари. И это уже не первое обращение от жителей этого района, отмечает пресс-служба УВД Нижнего Тагила. Правоохранители просят тагильчан быть бдительными.