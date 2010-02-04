Появились изменения в движении трамваев г. Нижний Тагил

До Тагилстроя снова начнут ходить трамваи. Правда, пока трудно точно сказать, когда возобновится сообщение. По словам директора Управляющей компании городским электротранспортом Виктора Гончарова, с августа прошлого года из-за проблем с энергоснабжением трамваи на Тагилстрой ходить перестали. Теперь вопросы с энергетиками решены. Сейчас рабочие начали расчищать рельсы от снега. Когда закончится расчистка, неизвестно. Ещё одна приятная новость – вагоны, курсирующие по 3-му маршруту, теперь ходят дольше на 1,5 часа. Теперь на этом трамваем можно будет уехать до полдесятого вечера. А вот в расписании трамваев, ходящих на Северный посёлок, и в их количестве изменений в ближайшем будущем не ожидается. Во-первых, потому что это направление – убыточное для ГЭТ. Во-вторых, для того, чтобы увеличить число поездов, в распоряжении управляющей компании нет достаточного числа вагоновожатых.