Путина попросили назначить "Ростехнологии" спасителем моногородов
4 февраля 2010, 18:04ОбществоArtem
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Гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов попросил премьер-министра России Владимира Путина назначить его госкорпорцию ответственной за модернизацию моногородов.
Об этом сообщает портал Slon.ru, в распоряжении которого оказалось письмо Чемезова главе российского правительства. Путин уже поручил проработать предложение "Ростехнологий" первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Всего на поддержку моногородов в 2010 году может быть направлено до 15 миллиардов рублей. В списке 27-ми моногородов и Нижний Тагил Чемезов предлагает назначить "Ростехнологии" координатором всей программы по спасению моногородов. При этом, как отмечает Slon.ru, сами "Ростехнологии", которым был предан контроль над сотнями промышленных предприятий в России, обременены гигантской долговой нагрузкой. Треть предприятий госкорпорации находятся в предбанкротном состоянии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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