Путина попросили назначить "Ростехнологии" спасителем моногородов

Об этом сообщает портал Slon.ru, в распоряжении которого оказалось письмо Чемезова главе российского правительства. Путин уже поручил проработать предложение "Ростехнологий" первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Всего на поддержку моногородов в 2010 году может быть направлено до 15 миллиардов рублей. В списке 27-ми моногородов и Нижний Тагил Чемезов предлагает назначить "Ростехнологии" координатором всей программы по спасению моногородов. При этом, как отмечает Slon.ru, сами "Ростехнологии", которым был предан контроль над сотнями промышленных предприятий в России, обременены гигантской долговой нагрузкой. Треть предприятий госкорпорации находятся в предбанкротном состоянии.