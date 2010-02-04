Свердловская промышленность сделала резкий рывок в декабре

За один месяц уровень производства подскочил на 14%, - рассказала руководитель региональной службы статистики Елена Кутина. По ее словам, неплохие темпы показали пищевая и обрабатывающая промышленность, а также производство табака. Впрочем, в целом, промышленное производство в Свердловской области в 2009 году упало почти на 18% в сравнении с 2008-м, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург». А вот инфляция на Среднем Урале поставила рекорд. Впервые за 12 лет она показала наименьшие темпы роста. Товары в среднем подорожали всего на 9%. Сильнее всего подорожали бытовые услуги - на 38,5% и услуги ЖКХ – на 20,5%. Цены на сахар выросли в полтора раза, а вот подсолнечное масло подешевело на 19%. Дешевеют также некоторые строй и дизтопливо. Бензин за год подорожал на 8%.