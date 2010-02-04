Свердловских школьников заставят больше бегать

Об этом заявил губернатор Александр Мишарин. При этом он, правда, отметил, что пока в области не хватает спортзалов, оборудования, также в дефиците и учителя физкультуры. Однако, по мнению главы области, часть уроков можно проводить и на свежем воздухе, передает Накануне.ру.