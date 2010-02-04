Свердловских школьников заставят больше бегать
4 февраля 2010, 16:17ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В четвертой учебной четверти во всех школах введут по три урока физкультуры в неделю.
Об этом заявил губернатор Александр Мишарин. При этом он, правда, отметил, что пока в области не хватает спортзалов, оборудования, также в дефиците и учителя физкультуры. Однако, по мнению главы области, часть уроков можно проводить и на свежем воздухе, передает Накануне.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей