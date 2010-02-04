Точку в деле «свердловского поджигателя» поставит Верховный Суд

Как рассказали нам сегодня в нижнетагильской транспортной прокуратуре, Игоря Мендерева областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Не довольный приговором суда, он подал кассацию в Верховный Суд. Трагедия произошла 23 декабря 2008 года в электричке Шарташ-Нижний Тагил. Между Мендеревым и его спутницей возник конфликт. В результате преступник облил женщину и ее 18-летнюю дочь бензином и поджег. Его сожительница скончалась на месте, а девушка позже умерла в реанимации. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым и осознающим свои действия.