Удачливая свердловчанка выиграла квартиру в Москве

Главный приз, который разыгрывался среди подписчиков - квартира в Москве - достался жительнице посёлка Октябрьский Камышловского района, второй приз – кухонный гарнитур, также достался свердловчанину, сообщили Накануне.RU в группе по связям с общественностью УФПС региона. Обладательница счастливого подписного абонемента – многодетная мама, у нее пятеро детей. Завтра она летит в Москву. Удачливая подписчица выписывает газету восьмой год.