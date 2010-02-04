Удачливая свердловчанка выиграла квартиру в Москве
4 февраля 2010, 16:10ОбществоArtem
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Рекламная акция одной газеты обернулась для двух свердловчан неожиданной удачей.
Главный приз, который разыгрывался среди подписчиков - квартира в Москве - достался жительнице посёлка Октябрьский Камышловского района, второй приз – кухонный гарнитур, также достался свердловчанину, сообщили Накануне.RU в группе по связям с общественностью УФПС региона. Обладательница счастливого подписного абонемента – многодетная мама, у нее пятеро детей. Завтра она летит в Москву. Удачливая подписчица выписывает газету восьмой год.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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