В пригороде г. Нижний Тагил ликвидировали свалку
4 февраля 2010, 16:36ОбществоArtem
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Несанкционированное сборище мусора объемом более 1 тысячи кубических метров находилось на обочине дороги между поселком Демидово и селом Шиловское.
С иском о ликвидации этой свалки, Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд еще в 2009 году. Как сообщили в областной прокуратуре, сейчас свалка ликвидирована, ее неблагоприятное воздействие на окружающую среду прекращено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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