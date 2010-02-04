В пригороде г. Нижний Тагил ликвидировали свалку

С иском о ликвидации этой свалки, Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд еще в 2009 году. Как сообщили в областной прокуратуре, сейчас свалка ликвидирована, ее неблагоприятное воздействие на окружающую среду прекращено.