Закрылся сайт отделения Пенсионного Фонда по Свердловской области
Сайт отделения Пенсионного Фонда по Свердловской области закрылся.
Теперь всю необходимую информацию тагильчане могут получить на сайте Пенсионного фонда РФ pfrf.ru. Там есть страница свердловского отделения. На ней новости, график работы и приема граждан, ответы на часто задаваемые вопросы и актуальная информация для жителей Свердловской области. А для удобства работы бухгалтерских служб и плательщиков страховых взносов на странице Свердловского отделения Пенсионного Фонда в разделе «Работодателям региона» размещены рекомендации и образцы заполнения новых форм платежных документов, формы отчетности Пенсионного фонда, информация о подключении к системе электронного документооборота, рассказали нам в управлении Пенсионного Фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району.
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