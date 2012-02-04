Пополнить счет на мобильнике стало еще проще!
4 февраля 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Теперь для этого даже не нужно заходить в Интернет-банк или загружать приложение SMS-банка. Чтобы закинуть денег на телефон, достаточно просто отправить на номер Банка24.ру +79037976024 смс с нужной суммой. Она мгновенно спишется с вашего счета и будет зачислена на мобильный.
«Денежный» номер
Просто один раз забейте в телефон этот номер +79037976024 – и каждый раз, когда захочется пополнить свой счет, достаточно будет скинуть смс сумму в рублях – например, «100» или «300». Пополнить счет можно на любую сумму - от 35 до 500 рублей. Если средств на вашем счете в Банке24.ру окажется недостаточно – ничего страшного, запрос просто не будет обработан.
Кому дан «зеленый свет»?
Пользоваться новой услугой могут все клиенты Банка24.ру, подключенные к системе SMS-банкинг, а также владельцы айфонов и смартфонов на платформе Android, подключенные к системам Iphone-банкинг или Android-банкинг.
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