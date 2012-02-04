Уралхимпласт попал под пристальное внимание природоохранной прокуратуры
Проверки прошли после того, как в нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру пожаловались тагильчане, опасающиеся появления на территории УХП завода по производству метанола.
Как рассказал природоохранный прокурор Василий Калинин, сейчас восточные очистные сооружения, через которые осуществляет сбросы Уралхимпласт, перегружены. А сброс в реку Черная Катабка не соответствует санитарным нормам.
В них неоднократно регистрировались повышенные концентрации аммонийного азота, фосфора, нефтепродуктов, фенола. В середине декабря прокурор возбудил по этому поводу дело об административном правонарушении. А несколько дней назад департамент Росприроднадзора по УрФО оштрафовал УХП на 5 тысяч рублей.
Впрочем, как пояснили в пресс-службе Уралхимпласта, уже завершается строительство дополнительной линии очистки стоков мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. Но кроме этого суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Уралхимпласт в течение года разработать и согласовать проект санитарно-защитной зоны.
Ранее такие же требования поступили в адрес двух других крупных тагильских предприятий – НТМК и УВЗ. На Уралвагонзаводе, по данным пресс-службы предприятия, разработка проекта санитарно-защитной зоны закончена и получено экспертное заключение на него.