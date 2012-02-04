Уралхимпласт попал под пристальное внимание природоохранной прокуратуры

Как рассказал природоохранный прокурор Василий Калинин, сейчас восточные очистные сооружения, через которые осуществляет сбросы Уралхимпласт, перегружены. А сброс в реку Черная Катабка не соответствует санитарным нормам.

В них неоднократно регистрировались повышенные концентрации аммонийного азота, фосфора, нефтепродуктов, фенола. В середине декабря прокурор возбудил по этому поводу дело об административном правонарушении. А несколько дней назад департамент Росприроднадзора по УрФО оштрафовал УХП на 5 тысяч рублей.

Впрочем, как пояснили в пресс-службе Уралхимпласта, уже завершается строительство дополнительной линии очистки стоков мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. Но кроме этого суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Уралхимпласт в течение года разработать и согласовать проект санитарно-защитной зоны.