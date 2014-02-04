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116 ветеранов войны из Нижнего Тагила получат поздравительные письма от Владимира Путина
Сюжеты:
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116 ветеранов войны из Нижнего Тагила получат поздравительные письма от Владимира Путина

4 февраля 2014, 09:35ОбществоCorey
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