116 ветеранов войны из Нижнего Тагила получат поздравительные письма от Владимира Путина

Как сообщили в управлении социальной политики по Дзержинскому району, начиная с 2012 года управлением вручены персональные поздравления Президента РФ В.В. Путина 155 участникам войны и труженикам тыла. В 2014 году предполагается поздравить 116 ветеранов войны, которым исполняется 90 и 95 лет.

29 января отметила свой 90-летний юбилей участница Великой Отечественной войны, ветеран труда УВЗ Екатерина Степановна Молчанова.

В этот день поздравить долгожительницу пришли заместитель Главы Администрации Дзержинского района Александр Ревенко, начальник управления социальной политики по Дзержинскому району Маргарита Поводырь, председатель районного Совета ветеранов Анатолий Гуторов, председатель Совета ветеранов УВЗ Александр Питеркин и представитель отдела социальной работы УВЗ Анна Семиколенных.

Рядом с Екатериной Степановной была и ее дружная семья: 2 сына, старшего она назвала Виктором, в честь Победы, 4 внука, правнуки. С гордостью сыновья называли ордена и медали за боевые заслуги своей матери: Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Только близкие и родные люди знают, какой трудный жизненный путь выпал на долю этой хрупкой и никогда неунывающей женщины. Екатерина Степановна Молчанова до войны жила в Сталинграде. Закончив в 17 лет 9 классов, уехала жить в деревню. Молодая девушка трудилась в поле, возила зерно на лошадях и верблюдах. После эвакуации в сентябре 1942 года Екатерина Молчанова работала санитаркой в инфекционном госпитале, где раненым оказывали первую помощь. Почти круглосуточно хрупкая девчушка помогала тяжелораненым бойцам, кормила раненых, ухаживала за ними, писала письма родным. Но мысль попасть на фронт не оставляла ее ни на минуту. И ее заявление было принято. Так Екатерина стала служить санитаркой в перевозном инфекционно-эпидемическом госпитале, который разворачивался в тех районах, где вспыхивали эпидемии. А в 1942 году Екатерина была направлена в госпиталь на Сталинградский фронт, где за проявленное мужество награждена медалью.

Война подходила к концу, а Екатерину Молчанову в 1945 году санитарный поезд уже увозил на восток. Война с Японией была особенной, вспоминает Екатерина Степановна: сложные природные условия, необычный климат, плохая вода. Больных солдат было больше, чем раненых. Нагрузка на медперсонал возросла до максимума, но, имея боевой опыт, Екатерина выходила десятки больных, за что и была удостоена заслуженной награды.