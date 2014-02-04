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Дрифтеры из фильма `Форсаж` выступили на катке у ГУМа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дрифтеры из фильма `Форсаж` выступили на катке у ГУМа

4 февраля 2014, 07:14ОбществоРОман БОТов
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