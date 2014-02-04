Дрифтеры из фильма `Форсаж` выступили на катке у ГУМа
4 февраля 2014, 07:14ОбществоРОман БОТов
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Компания Yokohama представила новую шипованную шину iceGuard Stud iG55 на ГУМ-катке Красной Площади. В презентации была задействована дрифт-команда японских гонщиков Team Orange, известная россиянам по трюкам из фильма «Форсаж».
На один день каток на Красной Площади превратился в ледовую дрифт-площадку. На ней Team Orange совместно с ледовым шоу Color Ice представили уникальное Yokohama Ice Drift Show, созданное специально для российских зрителей.
В перерывах между заездами, зрители могли сфотографироваться с Team Orange и девушками-моделями Мисс Yokohama, а также получить автографы лидера команды Нобушиге Камакубо и одного из самых известных дрифтеров – Наото Суенага.
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